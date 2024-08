La fabbrica di sigarette Ridotti in schiavitù gli operai reclutati a luglio in Bielorussia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Blitz della Finanza all’ex deposito di fuochi artificiali, dove è stata scoperta unaillegale di, All’interno sono stati trovati 11 lavoratori "schiavi" ai quali pare fosse stato tolto l’unico documento d’identità di cui erano in poessso: il passaporto. Ancora una volta, una brutta storia di caporalato - e ancora una volta alle porte di Milano - portata alla luce da un’intensa indagine condotta dagli uomini del comando della Guardia di Finanza di Milano. Il blitz è stato effettuato in una zona distante dal centro abitato e ben nascosta dalla riserva naturale della sorgente della Muzzetta, vicina allo Stradone del Duca, uno sterrato lungo circa un chilometro. I finanzieri hanno fatto irruzione in alcuni capannoni, uno attrezzato con macchinari professionali di dimensioni industriali e un altro adibito a edificio direzionale e alloggi, dove c’erano gli 11 manovali.