Inter non solo il difensore La punta resta un obiettivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) C’è una difesa da sistemare, ma non per questo l’attacco è in ghiacciaia. Alla fine della sessione estiva di calciomercato mancano diciannove giorni e l’, ufficiosamente, sta cercando untassello, quello che sostituirà numericamente Tajon Buchanan per l’infortunio capitato al canadese. Un centrale di piede mancino, possibilmente non troppo “stagionato“ in modo da poterlo valorizzare in vista di un’eventuale cessione futura. È quanto ha chiesto Oaktree al management: i soldi li mettiamo, è stato l’input, tant’è che c’erano dieci milioni pronti sul tavolo per andare a prendere Cabal, se non fosse che il colombiano ha optato per la Juventus. Non trattandosi di un probabile titolare e non essendo così convinti delle alternative, Ausilio e Marotta hanno preferito non affondare il colpo e aspettare gli ultimi giorni di agosto per capire se spunterà un’occasione all’orizzonte.