Il Brescia inaugura la stagione con l’esame contro il Venezia | la probabile formazione della sfida di Coppa Italia

(Di domenica 11 agosto 2024) Milano, 11 agosto 2024 – Ladelle 18 al “Rigamonti” per il primo turno dicon ilaprirà ufficialmente ladel. Una gara ad eliminazione diretta (in caso di parità al 90’ si procederà subito con i rigori) con un avversario appena promosso in serie A che si preannuncia un test molto significativo per il grado di preparazione delle Rondinelle: “Loro – è l’analisi dell’allenatore biancazzurro Rolando Maran – sono una buona squadra, con una caratura fisica e tecnica importante, ma questo dev’essere per noi uno stimolo per affrontare la partita con il giusto atteggiamento, visto che abbiamo i mezzi e le risorse per giocarcela alla pari”. Fiducia e convinzione che non vengono meno per l’indisponibilità di Moncini (insieme ad Andrenacci).