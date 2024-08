Francesca Fialdini sirenetta in costume | la conduttrice Rai mostra le forme

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024)si gode le vacanze estive lasciando tutti quanti senza fiato: laRai è unainsi gode il meritato riposo dopo una stagione televisiva sicuramente entusiasmante, che l’ha vista condurre Da noia routa libera per Rai 1 e diversi altri programmi; ormai dall’inizio degli anni 2000, la giornalista è un punto di riferimento in Rai. una certezza assoluta per la conduzione.da urlo in: fisico mozzafiato per laRai (foto: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI) – cityrumors.itClasse ’79, dal 2005 a oggi quella dellaè una carriera (praticamente ventennale) totalmente dedicata alla Rai, dove si è messa inper la sua bravura e per il suo garbo, oltre che per tutta la sua eleganza e per il suo fascino; arrivata a 44 anni, svetta ancora per bellezza e sensualità.