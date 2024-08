Fezzanese già in palla L’esordio al Luperi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Lariparte dal girone E della serie D di calcio. Raggruppamento composto da diciotto squadre: dodici toscane (Aquila Montevarchi, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Poggibonsi, Sangiovannese, San Donato Tavarnelle, Seravezza Pozzi, Siena e Terranuova Traiana), tre umbre (Foligno, Orvietana e Sporting Club Trestina) e due laziali (Flaminia e Ostia Mare Lido). Il campionato che si svilupperà in trentaquattro giornate inizierà l’8 settembre e si concluderà il 4 maggio. Vi saranno soltanto due turni infrasettimanali il 23 ottobre ed il 17 aprile, anche le soste saranno soltanto due quella classica per le festività natalizie, dal 23 dicembre al 4 gennaio, ed un’altra prevista dal 10 al 22 marzo per dare spazio agli impegni della Viareggio Cup.