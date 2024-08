F1 | McLaren adesso ci crede | nuovi aggiornamenti per il titolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 agosto 2024) Se non è un all in, poco ci manca. La, come uno dei più famelici squali, sembra aver fiutato il sangue fresco che sgorga dalla Red Bull, scuderia divenuta improvvisamente “normale” all’interno del mondo della Formula 1 che ha dominato per anni. Una metamorfosi negativa che ha lasciato campo libero alle vetture papaya di Lando Norris e Oscar Piastri,in lizza per i titoli mondiali. Una grande occasione da non lasciarsi sfuggire: Andrea Stella, team principla di Woking, si è soffermato sulla possibilità concreta di portare ulteriorisulle monoposto arancioni nel tentativo di giocarsi fino alla fine i due Mondiali iridati di questo strano 2024.