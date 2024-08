Esplosione in un trullo a Cisterino Brindisi 55enne muore sotto le macerie una donna ricoverata in codice rosso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) È stato trovato morto ilrimasto intrappolatolein seguito all’avvenuta in un, stamane, nelle campagne di Cisternino, in provincia di. Vano è stato ogni tentativo di rianimare l’uomo intrappolato per oltre tre ore tra i detriti dopo l’causata con ogni probabilità da una fuga di gas. Sul posto proseguono le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco. All’interno del complesso di trulli nelle campagne di Cisternino in cui si è verificata l’c’erano quattro persone, due originarie di Barletta e due del Barese. Una 53enne, probabilmente moglie dell’uomo deceduto, è stata trasportata in ospedale in. Si trova ora in condizioni stabili e ha ustioni diffuse che saranno valutate con una tac. Le altre due persone erano distanti dal luogo dell’e sono rimaste illese.