Del Bianco | In viale Ceccarini dobbiamo rompere gli schemi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "Sulla riqualificazione del centro e disento sempre dire le stesse cose, ma così non si va da nessuna parte". Oscar Delsi dice stanco di discussioni che "in fondo non fanno che riproporre lo stesso schema, perdendo di vista un punto essenziale: serve un elemento di rottura, serve spezzare gli equilibri". Delpartiamo dal progetto di. "Cambiare delle panchine o mettere dei lampioni mi dice poco e soprattutto non porta da nessuna parte. Bisogna pensare fuori daglise si vuole davvero cambiare". Vuole anche lei il pontile? "L’idea ci può stare in un contesto generale dove il vero cambiamento è altrove. Il pontile potrebbe essere una cosa in più, apprezzabile". Cosa bisognerebbe fare per cambiare davvero? "Come dicevo:gli, gli equilibri.