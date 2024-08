Ciriani | Il governo troverà la quadra su tutto Dalla sinistra non prendiamo lezioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 11 agosto 2024) “Noi sutroveremo latura del cerchio come sempre.non. E sono diplomatico”: parole categoriche di Luca, ministro per i Rapporti col Parlamento, commentando in un’intervista al Corriere della sera le divisioni tra i partiti di maggioranza su diversi temi d’attualità:politica estera alla giustizia, passando per le nomine Rai.: anche sul decreto carceri abbiamo trovato una sintesi “Anche sul decreto carceri abbiamo trovato una sintesi senza troppe difficoltà e nonostante le sensibilità diverse. La riforma della giustizia, inclusa la separazione delle carriere su cui c’è una proposta depositata, fa parte del programma. È una necessità del Paese”, spiega. Per il ministro i cittadini non rischiano soprusicancellazione dell’abuso d’ufficio: “I cittadini al contrario avranno benefici da quella abrogazione.