Belen Rodriguez e Angelo stanno ancora insieme? La segnalazione sorprende il web

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 11 agosto 2024) Non èfinita tra? Lasulla coppia Comele cose trae il fidanzato? La questione ha assunto i connotati di un tormentone, visto che la showgirl argentina il suo compagno secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal mondo del gossip avrebbero interrotto la loro relazione, ma unaraccolta dall’esperta di gossip Deianira Marzano riporta una verità diversa sulla coppia: tra loro la storia potrebbe non esserefinita. “Ciao Deianira,ieri sera erano qui in golf car” si legge in un messaggio giunto all’esperta di gossip. LEGGI ANCHE: Grande Fratello, salta la partecipazione di una nota influencer: il presunto motivo Per il momentonon si sonoespressi sulla questione, ma parlerebbero i fatti stando a quanto ricostruito dalla Marzano.