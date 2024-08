Basket maschile - Seconda divisione regionale Bcl Lab riparte Ricci confermato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Tutto pronto anche per l’avvio di stagione del Bcl Lab, la squadra che partecipa al torneodi, diretta emanazione delball Club Lucca. Nella scorsa stagione sportiva, all’esordio, la squadra ha faticato inizialmente ad adattarsi alla realtà della, ma, poi, la compagine guidata da coach Alessandroè riuscita a crescere, partita dopo partita, fino ad arrivare alla conquista dei play-off per la promozione nella categoria superiore. Quest’anno la squadra sarà di nuovo pronta a cimentarsi in, con la stessa determinazione e caparbietà di quella passata. A rimpolpare il già ottimo roster ci saranno alcuni inserimenti, provenienti sempre dal settore giovanile del Bcl; questo perché lo scopo di questa squadra è quello di formare e far crescere i propri ragazzi, facendoli confrontare in un campionato seniores.