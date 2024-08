Atalanta l’addio di Koopmeiners può finanziare tre colpi | nuvova offerta per O’Riley rispunta Gosens|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 agosto 2024) 2024-08-10 22:45:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Mateo Retegui e Marc Pubill gli ultimidi un’che ha dovuto correre prontamente ai ripari dopo il grave infortunio al ginocchio subito da Gianluca Scamacca e la cessione al Rennes di Hans Hateboer. Ma che da soli non completano un organico che, a detta di Gian Piero Gasperini, risulta indebolito rispetto al finale della passata trionfale stagione e che rischia seriamente di perdere nelle prossime settimane un pezzo da novanta come Teun. Il centrocampista olandese, obiettivo di mercato dichiarato della Juventus, è in questo preciso momento l’argomento che catalizza le principali attenzioni, in quanto la sua partenza potrebbe accelerare tutte le altre situazioni ancora in divenire.