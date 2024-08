AEW | Bryan Danielson dovrà operarsi al collo entro fine anno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 11 agosto 2024) Come ben sappiamo, la carriera a tempo pieno divolge ormai al termine e come promesso alla figlia le apparizioni sul ring sarmolto rare a partire dal 2025.sta comunque cercando di concludere al meglio la sua attività e nonostante il suo contratto con la AEW sia scaduto il primo agosto continuerà a comparire negli show con il grande sogno di riuscire a vincere il titolo mondiale in quel di All In 2 a Londra in un match contro il campione Swerve Strickland. Un corpo logorato da tanti anni sul ring Nel corso della puntata di Collision di questa notte è stata mandata in onda un’intervista fatta da Jim Ross a. Una bella chiacchierata tra i due approfondendo le sensazioni disulla sua carriera di oltre 24 anni e un passaggio anche sulle condizioni fisiche dopo tante fatiche sul ring.