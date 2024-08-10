Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 12:30 (Di sabato 10 agosto 2024) Viabilità DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 12.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA A24 Roma-L’AQUILA: CODE ALL’ALTEZZA DELLA A1 Roma-NAPOLI VERSO VICOVARO. PERMANGONO CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-Roma TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLazioNI. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. SULLA CASSIA, CONTINUANO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE. FINO AL 16 OTTOBRE DISPOSTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DAL KM 41 AL KM 141 CIRCA SIA VERSO Roma SIA VERSO VITERBO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 11:30 - ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 11. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. Servizio fornito da Astral. LA PIAZZA CENTRALE DI VEROLI, SARÀ DUNQUE PALCOSCENICO DI SERATE ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE MUSICALE CON ARTISTI DI FAMA NAZIONALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 10:30 - SI PROSPETTA IL FINE SETTIMANA PIÙ TRAFFICATO DI TUTTO IL PERIODO ESTIVO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 10. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 09:30 - PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da Astral. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LU NGO NUMEROSE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. LA PIAZZA CENTRALE DI VEROLI, SARÀ DUNQUE PALCOSCENICO DI SERATE ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE MUSICALE CON ARTISTI DI FAMA NAZIONALE. romadailynews
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