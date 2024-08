Un nuovo DevLog ci aggiorna su Realm of Ink

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 10 agosto 2024) L’editore 663 Games ha pubblicato oggi unmento sui progressi dello sviluppo dell’attesissimo roguelike d’azioneof Ink, in arrivo su PC tramite Steam Early Access nel Q3 2024. Mentre il gioco si avvicina all’uscita in Accesso Anticipato, lo sviluppatore Leap Studio ha lavorato duramente per aggiungere nuovi contenuti alla build attuale e per bilanciare meccaniche ed elementi di gioco. Il team ha pubblicato un breve develog che mette in evidenza alcuni dei fantastici nuovi contenuti già presenti, come glimenti apportati alle sembianze delle armi, le nuove forme da mischia per il Generale Gor e il Panda Gigante A’Kaun, oltre a un’anticipazione delle quattro nuove forme in lavorazione di Zi Chu, Qing Yang, Lao Liu e Monk Jin. I fan possono toccare con manoof Ink scaricando la demo Steam recentementeta.