Triple H | Da settembre avremo una novità per la divisione femminile…

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo qualche mese dall’annuncio di Ava Raine sull’introduzione del nuovo titolo Nord Amerciano femminile, lo spogliatoio femminile sta per essere arricchito da una nuova opportunità grazie ad un altro titolo. Poco prima dell’ultima edizione di Smackdown, il “boss” della federazione, Paul “H” Levesque, sul suo account personale di X, conosciuto precedentemente come Twitter, ha annunciato la nascita di un nuovo torneo per decretare la prima campionessa “Speed” femminile. il torneo per il titolo dovrebbe iniziare il 4, il mercoledì successivo al PLE: “Bash in Berlin”. Sarà disponibile solamente sul social media “X” e non è ancora stata dichiarata nessuna partecipante al torneo ad oggi.