Terno nelle telecamere l’ultima immagine di Sharon 3 minuti prima di essere accoltellata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 agosto 2024)d’Isola. Trascorrono tredaldiVerzeni alla chiamata al 112 in cui chiede disperatamente aiuto dopo aver ricevuto tre fendenti alla schiena e una al petto che la faranno crollare a terra. Il mistero sul suo omicidio si racchiude tutto in quel tratto di strada dall’incrocio tra via Mercato e via Castegnate e il civico 29 di quest’ultima, da dove parte la sua telefonata quando mancano dieciall’una in cui grida distata. Un percorso di circa 150 metri che la 33enne percorre in un tempo piuttosto lungo, considerando l’andamento pianeggiante della strada, che lei era uscita per una camminata (teoricamente a buon ritmo) e che era abituata a fare lunghe passeggiate.