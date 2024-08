Statua di un orso nel paese Il papà del runner ucciso | | Il sindaco si vergogni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) TRENTO "Vergognatevi. Nessuno ci ha avvisato e mai avremmo dato il nostro permesso". Non è stata ancora inaugurata, ma già scatena polemiche l’ennesima opera in legno, realizzata in Trentino dallo scultore veneto Marco Martello, in arte Martalar. Il motivo? La scultura da esporre a Molveno, poco più di mille abitanti sull’omonimo lago stretto tra le dolomiti di Brenta e il massiccio della Paganella, rappresenta un’orsa. L’orsa Vaia più precisamente, come è stata ribattezzata nel filone delle opere già realizzate da Martalar che utilizza legni recuperati dalla strage di alberi compiuta dalla tempesta del 2018. La protesta per quest’opera, commissionata dalla società funiviaria di Molveno, porta la firma di Carlo Papi,di Andrea, il26enne che Il 5 aprile 2023 vennedall’orsa Jj4 nei boschi sopra l’abitato di Caldes.