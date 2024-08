Sogno di bronzo infranto Mularoni chiude quarto A Parigi olimpiade amara per gli atleti sammarinesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) di Loriano Zannoni Sfuma all’ultimo assalto, ilcolorato di. A 3 anni e 4 giorni da quel 5 agosto 2021, Myles Amine non riesce a bissare la medaglia di Tokyo. Niente da fare, per questi Giochi del 2024, per la Repubblica di San Marino, che non riesce a inserirsi nel medagliere per la seconda volta consecutiva. Impensabile stare a questi livelli, almeno qualche anno fa, invece il Titano ha trovato in Amine e in Alessandra Perilli, oltre che in Gian Marco Berti, deglidi punta delle rispettive discipline. Campioni che possono sfiorare la vetta e competere con i migliori. Dopo la straordinaria doppietta di medaglie di Tokyo (nell’individuale di tiro a volo e argento nel misto con Berti), non è andata bene ad Alessandra Perilli, sempre comunque tra le migliori. E niente da fare, ieri, per Myles Amine, sconfitto 4-5 da Kurugliev.