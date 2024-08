Sicilia tra arance smagrite frutteti tagliati e vendemmia dimezzata | così l’alternanza di siccità ed eventi estremi sta mettendo in ginocchio l’agricoltura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) “Non piove e se piove addirittura grandina, danneggiando l’uva com’è successo nel Nisseno in questi giorni. Non sappiamo neanche in più in cosa sperare”. Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura, scuote la testa.climatici sempre piùstannoinquasi tutta la penisola e la, rimasta a secco di piogge per mesi, ha improvvisamente patito nubifragi che hanno colpito la provincia di Enna, quella di Caltanissetta e il Ragusano. Secondo l’Anbi, l’associazione consorzi di bacino, gli “atmosfericinell’arco di 14 giorni sono stati 173, fra tornado, raffiche di vento forte, nubifragi e grandinate anomale. Queste ultime sono state 73, di cui 63 nelle regioni settentrionali, ma i chicchi più grossi (con diametro di almeno 5 centimetri) sono caduti su Molise e Maceratese”.