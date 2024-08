Reggiana il ‘nerazzurrino’ Fontanarosa per la difesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) di Francesco Pioppi Priorità: blindare la. Poi, in rapida successione, trovare un’ala destra e un paio di attaccanti che dovranno rimpiazzare Pettinari (sempre corteggiato dal Pescara) e molto probabilmente anche Vido. Per la retroguardia il nome attualmente più caldo è quello di Alessandro, classe 2003 (185 cm per 78kg) di proprietà dell’Inter e stabilmente nel giro delle ‘Under’ azzurre. Si tratta di un mancino, in grado di ricoprire sia il ruolo di ‘stopper’ che quello di terzino: proprio quello che sta cercando lache poi, oltre a lui, vuole assicurarsi anche un altro marcatore ‘puro’. Le opzioni sul tavolo sono diverse: da Leverbe del Pisa, a Calvani del Genoa, senza escludere Romagna, mentre appare poco probabile un ritorno di Marcandalli.