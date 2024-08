Perché è caduto l’aereo in Brasile? L’ipotesi del ghiaccio sulle ali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – Non ci sono ancora risposte definitivecause dell’incidente aereo in. Sessantadue le vittime che erano sull’Atr 72 della compagnia aerea regionale brasiliana Voepass, precipitato ieri in una zona residenziale di Vinhedo, nello stato di San Paolo, dopo aver perso circa 5 chilometri di altitudine in meno di 2 minuti. I responsabili dell’indagine non si sono ancora sbilanciati ma esperti di aviazione e piloti che hanno esperienza di volo nella stessa regione indicano come ipotesi principale la presenza diali delali,si formaè pericoloso Cosa è successo al volo Voepass L’Atr-72 e gli incidenti per: i precedenti TOPSHOT - Aerial view of the wreckage of an airplane that crashed with 61 people on board in Vinhedo, Sao Paulo State, Brazil, on August 9, 2024.