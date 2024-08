Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata | il libro e la storia vera dietro al film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)64 – Il: ile laalI paesi scandinavi sono noti per i loro racconti thriller, che dalla letteratura al cinema e fino alla televisione appassionano ormai tutto il mondo. Per l’audiovisivo, è nota la trilogia di Uomini che odiano le donne ma anche titoli presenti su Netflix come L’uomo delle castagne, Una famiglia quasi normale o La ragazza di Oslo. Si tratta di opere capaci di costruire grandi misteri spesso legati al passato dei protagonisti o delladel paese di riferimento. Quest’ultimo caso è proprio alla base di64 – Ildanese del 2018 diretto da Christoffer Boe, basato su un omonimo romanzo che a sua volta riprende una macabra vicenda delladella Danimarca.