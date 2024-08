Parigi 2024 Tamberi in pronto soccorso e poi dimesso vuole la finale | Io ci sarò

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto– E’ un giorno difficile per Gianmarco, che nonmollare di un centimetro. L’Azzurro, questa notte verso le 5, ha avuto una seconda colica renale, dopo quella accusata prima di ritornare aper le qualifiche indel salto in alto. Sembrava tutto sotto controllo, poi nel primo pomeriggio di oggi, nuovi dolori e una nuova crisi al rene che lo hanno costretto al trasporto in. Gli accertamenti fatti hanno riscontrato che il calcolo è ancora nel corpo di Gimbo, ma tutti gli esami del caso fatti sono negativi, come riporta Sportmediaset: ‘Secondo quanto filtra dadopo che gli esami di sangue e urine e cui si è sottoposto Gimbo hanno dato esito positivo, l’azzurro ha avuto l’ok per esseree ha lasciato l’ospedale.