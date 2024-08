Parigi 2024 Battocletti | ringrazio il quarto posto per l’argento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 ago. (askanews) – “Non ho pensato a medaglie o quelle cose lì, ho pensato semplicemente a dare il meglio di me, sapendo che comunque stavo lottando per una medaglia, per un qualcosa di grande. Però sai, non potendo ti girare, non capendo quante persone è dietro di te l’unico tuo pensiero è spingere fino alla fine”. Lo ha detto Nadia, che ha vinto la medaglia d’argento nei 10.000 metri, durante la celebrazione a Casa Italia. “Quando entro in gara – ha spiegato l’atleta azzurra – entro molto sicura e molto concentrata di per sé ieri il dolore ha occupato una gran parte dei miei pensieri, cercando però di tenerlo un po’ da parte. Poi essendo comunque un 10.