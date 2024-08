Montopoli sogna l’oro a Parigi | Tutti a tifare per Carlotta Maxi schermo in Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Una montopolese nella storia del volley. Un evento. Da seguire con il cuore in gola. L’Italia affronterà le campionesse in carica degli Usa nella finale di volley femminile: le azzurre lotteranno per la prima volta perolimpico. E per questo domani la sala del consiglio deldisarà eccezionalmente aperta per seguire in maniera collettiva la finale di di. Un modo – spiega una nota deldi– per fare il tifo per la pallavolista montopoleseCambi che fugura nella compagine azzurra ."Siamo davvero orgogliosi del percorso che la nostraCambi sta facendo con la sua squadra alle olimpiadi di– dice la sindaca Linda Vanni che nelle scorse settimane ha più volte incoraggiato la pallavolista sui suoi canali social – per questo motivo abbiamo organizzato una visione collettiva della partita.