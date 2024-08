Livorno | Turismo e cultura per andare lontano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) di Michela BertiNon è voluto mancare alla grande festa a Firenze per i 165 anni de La Nazione. Il sindaco diLuca Salvetti ha rimarcato, con la presenza, il suo legame con il nostro giornale, dove tra l’altro ha mosso i primi passi della sua esperienza giornalistica. A La Nazione ha poi voluto anticipare alcuni dei tanti progetti che intende realizzare nel suo secondo mandato al timone della città. Con un’attenzione particolare ale alla, settori sui quali Salvetti punta molto per lo sviluppo di. "Abbiamo fatto un grande investimento per mettere insieme eventi come Effetto Venezia, le gare remiere, il Cacciucco Pride, ormai consolidati, con il Festival Mascagnano, Straborgo, Garibaldissima e la Notte bianca dello Sport" dice Salvetti che annuncia però una novità: il Festival del mare e dell’acqua.