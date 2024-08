LIVE – Maratona maschile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Latestualedellaalledi, storicamente una delle gare regine dell’atletica leggera a cinque cerchi. L’Italia proverà a giocarsi le sue carte con Yeman Crippa, a cui servirebbe una vera e propria impresa per poter impensierire le prime posizioni, che di fatto sembra appannaggio degli atleti kenyoti: il favorito della vigilia è Benson Kipruto, seguito però dall’ugandese Victor Kiplangat, campione mondiale a Budapest, e dal leggendario veterano Eliud Kipchoge, già campione olimpico a Rio e a Tokyo. Presenti anche altri due azzurri, Eyob Faniel e il veterano Daniele Meucci, più volte medagliato europeo nel mezzofondo. La gara prenderà il via alle ore 8.00 di sabato 10 agosto, e Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedellaaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.