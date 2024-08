LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso il lead attesa per Garnbret e Raboutou

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.58 Chiude a 45.0 la francese Bertone che è quarta provvisoria, ora la giapponese Ai Mori, con una prova perfetta la giapponese potrebbe anche tornare in corsa per il podio. 12.56 45.1 per Mackenzie che è terza a 104.8 e fuori dalla lotta per le medaglie. 12.53 Ci sono a disposizione 6 minuti per ogni atleta nelcon un massimo di 100 punti (in caso di raggiungimento della vetta) da poter conquistare. 12.49 68.1 per McNeice che chiude a 127.6, ora l’australiana Oceania Mackenzie. 12,43 76.1 per la coreana Seo che chiude a 105.0, ora la britannica Erin McNeice. 12.35 Si parte, questo l’ordine delle atlete, rispettivamente dall’ultima alla prima dopo il boulder: Seo (Corea del Sud), Mori (Giappone), Pilz (Austria), McNeice (Regno Unito), Bertone (Francia), Mackenzie (Australia),(Usa),(Slovenia). 12.