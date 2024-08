In giro per Gaeta con una scacciacani | Daspo urbano per un 31enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 -I militari del Comando Tenenza Carabinieri dihanno deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere (ex art. 4 co.2 L. 110/75) un uomo classe 93, di origini romane e domiciliato a. Il personale dell’Arma, durante predisposto servizio di pattugliamento e controllo del territorio, notava il giovane nel mentre si aggirava con fare sospetto all’esterno di un noto esercizio pubblico di, motivo per il quale si procedeva alla sua identificazione e a contestuale perquisizione personale. L’esito dell’accertamento consentiva di rinvenire una pistola a salve () priva di tappo rosso, con caricatore inserito e presente del relativo munizionamento, che il soggetto occultava all’interno dei propri pantaloni.