Gelo Italia Gianmarco Tamberi ha un’altra colica | Tutto finito ma sarò in pista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)ha gelato i tifosini comunicando che nella notte ha avuto unarenale, la seconda nel giro di una settimana: domenica scorsa finì in ospedale per un forte dolore al fianco e un presunto calcolo, oggi si è riproposto lo stesso problema alla vigilia della finale di salto in alto delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma questa sera (ore 19.00). La sfortuna sembra perseguitare il portabandiera dell’, che era indubbiamente uno dei grandi favoriti della vigilia prima che emergessero queste criticità.