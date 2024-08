Excellence Food Innovation 2024 | dal 14 al 16 novembre a Roma

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di sabato 10 agosto 2024) ?????????? ???? ??????????è pronto a conquistare la Capitale. Atorna l’evento enogastronomico che raduna il panoramaand Beverage a tutto tondo. Eccellenze del nostro territorio, produttori, importanti brand, aziende di servizi, ristoratori e non solo. Chef stellati, addetti ai lavori e alcuni dei più importanti operatori del settore: tutti insieme uniti nella medesima location con l’obiettivo di fare networking. Una sinergica e brillante rete di imprese e professionisti che mirano alla produzione di business B2B. Tutto ciò per connettere, creare ed alzare il livello di un settore strategico per il Bel Paese. Appuntamento a, alla Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico, dal 14 al 16. Per partecipare ci sono varie modalità: espositori, visitatori, sponsor, giornalisti Sarà un evento tutto da vivere all’insegna del Made in Italy.