D23 | Pixar si piomba su Toy Story 5 e Gli Incredibili 3

(Di sabato 10 agosto 2024) Il paneldell’annuale convention D23 ha offerto novità importanti riguardo due sequel molto attesi, ovvero Toy5 e Gli3. Sul quinto capitolo della saga “Toy“, lo studio d’animazione di casa Disney ha riferito che la regia è stata affidata ad Andrew Stanton, e che questa volta i famosi giocattoli dovranno fare i conti con la famigerata “tecnologia”. Chiaramente Tim Allen e Tom Hanks hanno confermato il loro ritorno come doppiatori originali. Toy5 approderà al cinema dal 19 giugno 2026. Durante il panel è stato anche mostrato un brevissimo assaggio promozionale dal film, riprodotto in rete da IGN. La, come anticipato, ha anche ufficializzato la realizzazione di Gli3. Il nuovo capitolo della saga animata verrà diretto ancora una volta da Brad Bird, il cui ruolo si estenderà anche in cabina di sceneggiatura.