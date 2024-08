Caffè con panna e menta | la specialità di uno storico bar di Padova senza porte

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 10 agosto 2024)con? Sì, grazie, ma anche un po’ di. È questa la peculiarità delno, una bevanda calda ma rinfrescante, ideale anche per la stagione estiva: espresso,, latte, una spolverata di cacao e sciroppo, ecco il segreto della ricetta creata nell’Ottocento all’elegantePedrocchi, dove si riunivano gli intellettuali dell’epoca, da De Musset a D’Annunzio. Personalità che di certo non potevano accontentarsi di una semplice tazzina. Lanel, la bevanda delPedrocchi IlPedrocchi lo ha inventato, ma poi ilno è diventato patrimonio della città e molti hanno iniziato a replicarlo in casa. Per farlo, occorre montare insieme lafresca, il latte e lo sciroppo difino a ottenere un composto spumoso, da versare poi sulcaldo.