Biancaneve | il trailer del live action con Rachel Zegler e Gal Gadot

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024): ildelcone GalÈ stato finalmente pubblicato ildel remakedie i sette nani. La nuovae la nuova Regina Cattiva (Gal) erano entrambe presenti al D23 per parlare al pubblico di Anaheim. “È stato l’onore di una vita”, ha dettoriguardo al ruolo della principessa. “Penso che qualsiasi giovane, qualsiasi bambina, se indossa un vestito da principessa Disney ed è lei per un giorno, figuriamoci sei mesi è stata semplicemente l’esperienza più incredibile e non vedo l’ora di condividerla con tutti voi”. “È stato molto divertente fare qualcosa di completamente diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto prima”, ha dettoriguardo all’interpretazione dell’iconica Regina Cattiva. “È deliziosa, è malvagia, è magica. Abbiamo potuto cantare tutte queste canzoni diverse.