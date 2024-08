B come Beta carotene | cos’è e fonti alimentari

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 agosto 2024) “Carote, carote, soltanto carote” è così che faceva una canzone in radio di qualche tempo fa, eppure le carote non sono l’unica ed esclusiva fonte dipresente nella nostra alimentazione. Questa molecola vegetale, infatti, è presente in tantissimi altri alimenti colorati,i peperoni e la frutta, ed è proprio a questa varietà di prodotti che si devono tutti gli effetti benefici delstesso. Quando la sostanza arriva all’interno dell’organismo umano, verrà scissa in due molecole di retinolo (o vitamina A) e quindi si comporta da vero e proprio precursore di questa importante vitamina, fondamentale per il benessere degli occhi e della vista, del sistema immunitario, della pelle e anche della protezione dai radicali liberi.