A chi inviare il CV in agosto? 5 settori per la candidatura spontanea

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 agosto 2024) Il curriculum vitae è il documento fondamentale che ogni studente, diplomato o laureato, dovrebbe redigere con cura per candidarsi ad una o più offerte di lavoro. Anche chi da un pezzo non è più un giovane di belle speranze, e magari ha appena perso l’occupazione, farà bene ad aggiornarlo e a renderlo attrattivo agli occhi dei recruiter, mettendo ben in evidenza i titoli conseguiti, le esperienze professionali e le proprie attitudini. Ogni momento è buono peril CV, e specialmente subito dopo aver letto un’interessante offerta di lavoro su internet o dopo essere stati informati, da un amico o conoscente, dell’imminente avvio di una campagna di assunzioni da parte di una importante azienda.