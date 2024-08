WWE | Il Gruppo TKO promette ancora più contenuti ed elogia l’operato di Triple H

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nella giornata di ieri, ilTKO ha comunicato i dati finanziari del secondo trimestre del 2024, mostrando un record trimestrale di 851,2 milioni di dollari, con un utile netto di 150,7 milioni di dollari. Di conseguenza, la società ha alzato il suo obiettivo per il 2024 tra i 2,670 e 2,745 miliardi di dollari. Di questi, la WWE ha contribuito con 456,8 milioni di dollari alle entrate totali, mentre l’UFC non è stata da meno con 395,4. NuoviDurante la successiva riunione con gli investitori, il presidente della società Mark Shapiro hatoH prima dire che sono in arrivo altri, una serie di accordi su cui Nick Khan sta lavorando e che verranno annunciati a tempo debito. Nel frattempo, la WWE si sta dirigendo verso un’altra scossa di commento quando Raw approderà su Netflix nel gennaio 2025.