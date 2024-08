Una 4 Torri di alto livello Grazie agli sforzi societari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Andrea Fortunati non vede l’ora di cominciare a lavorare (il raduno è fissato il 21 agosto) con la più forte 4Volley da molti anni a questa parte. L’allenatore non fissa obiettivi, ma è evidente che dalla sua squadra – letteralmente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione – ci si aspetti un campionato di primissima fascia. "Abbiamo effettuati degli acquisti volti alla ricerca di una certa stabilità in alcuni fondamentali – spiega il tecnico –, rinforzando qualche reparto in virtù delle analisi compiute a fine stagione". Il mix di giocatori che avete inserito lascia davvero ben sperare. "Abbiamo fatto un mercato senza fretta, ci siamo mossi in maniera articolata. Abbiamo aggiunto qualche tassello che ha vinto la serie B e altri che hanno giocato stabilmente in serie A: sono delle certezze che ci dovrebbero garantire il sdi qualità".