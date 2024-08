Ucraina Crosetto insiste | Armi italiane solo per uso difensivo Perché la posizione del governo è sempre più fragile di fronte all’escalation

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Leche abbiamo fornito noi possono soltanto essere utilizzate da un punto di vista“. Intervistato su Radio Rai 1, il ministro Guidoha ribadito ladell’Italia sulla guerra indopo le operazioni militari che Kiev ha avviato in Russia, ultimi i raid nell’oblast di Kursk. “In questo attacco non ci sono– ha assicurato il ministro della Difesa – ma la drammaticità di questa cosa è il passo in più che si compie”. In realtà i passi in più sono almeno due, uno politico e uno militare, seppur indissolubilmente legati tra loro. Quello politico è l’ok dato ieri dalla Commissione Ue a Kiev a “colpire il nemico ovunque ritenga necessario sul suo territorio ma anche nel territorio nemico”. Quello militare è l’espansione delle operazioni militari ucrainepiù a fondo e con crescente intensità nel territorio russo.