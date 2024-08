TNA | Rivelata la durata residua del contratto di Joe Hendry con la compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Say his name and” beh, sapete tutti come continua: Joeè uno dei wrestler più in voga del momento grazie alla sua creatività e alla popolarità che è riuscito a conquistarsi online nell’ultimo periodo. Ovviamente, la WWE ha messo gli occhi su di lui e grazie alla partnership con la TNA, ha potuto portare a NXT il wrestler scozzese. A quanto pare, però, prima di poter firmare unin esclusiva con ladi Stamford,dovrà aspettare ancora. Come rivelato da Mike Johnson di PWInsider, ildel Local Hero con la TNA sarà valido fino alla fine del 2025: questo vuol dire che, a meno di sorprese,rimarrà “sulla carta” un wrestler TNA per ancora un anno e mezzo.