The Vampire Diaries Nina Dobrev racconta la depressione dopo l’incidente | Vedere su Instagram che tutti…

(Di venerdì 9 agosto 2024), nota per aver interpretato Elena Gilbert/Katherine Pierce nella fortunata serie tv The, ha recentemente parlato delle conseguenze psico-fisiche delavvenuto a maggio. L’attrice bulgara, naturalizzata canadese, ha subito lesioni fisiche a seguito della grave caduta da una moto elettrica., infatti, ha perso il controllo del veicolo cadendo in terra con tutto il peso su una gamba.ha causato la rottura del legamento crociato anteriore, la lacerazione del menisco e una frattura al ginocchio. Le lesioni riportate hanno reso necessario un intervento chirurgico, andato a buon fine, ed un conseguente percorso di recupero. L’attrice, durante il Shiseido Blue Project Beach Clean-Up presso l’US Open di Surf 2024 a Huntington Beach, California, ha parlato per la prima volta di come sta affrontando il percorso di guarigione.