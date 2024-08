Romania Ciolacu non scioglie riserva su candidatura presidenziali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (askanews) – Il premier socialdemocratico romeno e leader del Psd, Marcel, non ha ancora sciolto lasu una sua eventualeper leche si svolgeranno il 24 novembre e l’8 dicembre di quest’anno., però, come riportano le agenzie romene oggi, ha assicurato che la sua eventualea Palazzo Cotroceni non sarà annunciata su Facebook o in televisione ma ci sarà un annuncio dopo il dialogo con i vertici del partito.ha spiegato che si è svolto “un Consiglio Politico Nazionale più tecnico, con tutte le procedure e il calendario per presentare le candidature, le mozioni del partito” e “ho deciso con i miei colleghi che non verranno a sapere della mia possibilené su Facebook né in TV, prima di tutto se ne discuterà all’interno del partito”.