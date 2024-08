Roma | Influencer 40enne trovato morto su Lungotevere Dante

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Passanti segnalano il corpo senza vita, indagini in corso– È statosenza vita poco dopo la mezzanotte su, nei pressi del civico 3, un notono di 40 anni. Il corpo è stato notato da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il 118. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione diSan Paolo, insieme ai colleghi della radiomobile e della VII sezione per i rilievi. Secondo le prime informazioni, sul corpo dell’uomo non sono stati rilevati segni evidenti di violenza, ma la salma è stata comunque trasportata all’obitorio di Tor Vergata per ulteriori accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. L’uomo, noto per la sua attività sui social media, non aveva precedenti penali. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del decesso.