Rissa notturna ad Ischia chiusa per 7 giorni la paninoteca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDovrà restareper 7ladi via Sogliuzzo addavanti alla quale, domenica 4 luglio scorso, si scatenò unafinita con un accoltellamento. I carabinieri della Compagnia dihanno notificato al titolare del locale il provvedimento di sospensione delle attività di esercizio, disposta dall’autorità di pubblica sicurezza e che i militari stessi avevano proposto in seguito all’episodio che coinvolse 3 giovani di cui uno 19enne di Napoli (l’accoltellatore) ed altri due invece isolani. Secondo le autorità la“costituisce serio motivo di pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini” determinando un grave allarme sociale, visto che da una discussione per futili motivi nata tra ragazzi è scaturito l’episodio di cronaca che poteva avere conseguenze più gravi.