Reazione a Catena le Stanghette vincono senza ' vergogna' | il montepremi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Battaglia a dir poco avvincente quella del 9 agosto di2024. Reduci da una deludente puntata, conclusasialcuna vincita, le tre giovani professoresse soprannominatehanno cercato di rimediare. Questa volta hanno sfidato i Tre per Tre, gruppo composto da Cheikh, Stefano e Andrea. Queste new entry hanno dato parecchio filo da torcere alle campionesse. Alla fine, però, è arrivata una bella vincita!puntata 9 agosto 2024: i Tre per Tre provano a eliminare leCheikh, Stefano e Andrea hanno scelto di farsi chiamare ‘Tre per Tre' in quanto sono molto legati. ‘Tre per te e uno per tutti, siamo un gruppo unico' ha spiegato il portavoce del team. Nonostante ciò, a L'Intesa Vincente non sono riusciti a battere le campionesse del momento.