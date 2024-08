Proseguono i lavori per l’elisuperficie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Diventerà operativa a brevissimodi Comunanza. Nei giorni scorsi, infatti, la ditta incaricata dalla Regione Marche ha completato l’installazione delle dotazioni tecnologiche per rendere pienamente funzionale la struttura che, in realtà, venne realizzata quattro anni fa. A stretto giro, dunque, verrà effettuato il collaudo definitivo dell’opera che permetterà agli elicotteri di atterrare anche di notte o comunque in situazioni di scarsa e ridotta visibilità, migliorando la funzionalità e la sicurezza. "Finora la pista non poteva considerarsi pienamente operativa – spiega il sindaco Domenico Sacconi -, poiché la fruizione notturna era possibile solo per elicotteri dotati di visore notturno".