Procuratie Vecchie in piazza San Marco Visite libere per tutto agosto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Fino al e 31sarà aperta a tutti con ingresso libero a donazione libera volontaria ’August4all’ alla Casa di ’The Human Safety Net’ alleinSana Venezia. Si tratta di un’occasione per visitare un complesso iconico, aperto per la prima volta nel 2022, dopo 500 anni, a seguito di un intervento di restauro firmato dal Premio Pritzker 2023 Sir David Chipperfield. La donazione volontaria sosterrà i programmi della Fondazione The Human Safety Net, attiva in 26 Paesi nel mondo, a favore di famiglie vulnerabili con bambini piccoli e l’integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro e l’imprenditorialità. Entrare nella Casa di The Human Safety Net significa misurarsi con un’esperienza originale e unica in Italia, per comprendere come avere un’impronta positiva e concreta sulla società.