Parigi 2024 pallanuoto Campagna | Dal Settebello un messaggio per pulire questo sport

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Abbiamo lasciato un, ma nell’interesse costruttivo di, migliorare il nostro, che è amato e si asta vedendo anche in questa competizione. E’ capitato all’Italia, ma poteva capitare a chiunque e non è giusto”. Queste le parole di Sandro, ct della nazionale italiana dimaschile, dopo la protesta delcontro la Spagna per i fatti arbitrali della sfida contro l’Ungheria nei quarti alle Olimpiadi di: “Bisogna rispettare per primo gli atleti e poi loin generale. Gli errori ci stanno, anche dell’arbitro, ma quanto visto l’altro ieri va oltre l’errore dell’arbitro e quindiè inaccettabile proprio dentro le Olimpiadi.