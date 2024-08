Non riusciamo a crederci Ritrovata in fin di vita incatenata a un albero per 40 giorni la verità choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’hanno trovata viva, debilitata e legata a un. È stata salvata grazie alle sue urla. udite da qualcuno che per caso passava in una foresta nello stato occidentale dell’India del Maharashtra. Lalita Kayi, 50 anni, è statauna settimana fa nelle fitte foreste del distretto di Sindhudurg: le sue grida di aiuto sono state ascoltate dai pastori locali e una volta allertata la polizia, sono state tagliate le catene e la donna è stata portata in ospedale. Lalita Kayi Kumar, che è stata trovata con il suo passaporto e altri documenti di identificazione, tra cui un passaporto indiano scaduto. Sembra che la donna abbia vissuto in India negli ultimi 10 anni con il compagno Satish, come riporta un articolo di India Today.